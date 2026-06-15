Как арбузы и дыни могут стать причиной головных болей

Самые безопасные по содержанию нитратов арбузы и дыни - это те, которые вызрели естественным путем в открытом грунте в свой природный сезон. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.

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"Современные технологии позволяют значительно ускорять выращивание бахчевых культур. Для этого активно применяются минеральные удобрения, прежде всего нитратные, которые стимулируют рост растений и сокращают сроки созревания плодов", - сообщила она RT.

А избыток нитратов в таких плодах может быть опасен для здоровья. В легких случаях может случиться расстройство пищеварения, а при значительном превышении норм - серьезная интоксикация. Нитраты влияют на обмен веществ и понижают способность гемоглобина переносить кислород к тканям, из-за этого могут появиться головные боли, слабость, учащенное сердцебиение и другие признаки кислородного голодания.

Дополнительный риск в том, что при регулярном поступлении нитратов в организме могут образовываться нитрозамины - соединения с канцерогенными свойствами.