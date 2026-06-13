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Названы четыре неожиданные причины вздутия живота

Lenta.ru

Вздутие живота часто связывают с питанием, однако причин этого неприятного состояния может быть множество, рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская. Четыре самые неожиданные из них она перечислила «Ленте.ру».

Названы четыре неожиданные причины вздутия живота
© Лента.Ru

Врач предупредила, что одна из частых причин вздутия — склонность к запорам. Если стул нерегулярный, в нижних отделах желудочно-кишечного тракта скапливаются каловые массы, из-за чего газам сложнее отходить.

Еще одной неочевидной причиной вздутия Головчанская назвала перенесенные кишечные инфекции.

«После инфекционного гастроэнтерита в кишечнике иногда меняется баланс микрофлоры, увеличивается количество бактерий, которые активнее образуют газы», — объяснила она.

Ухудшить самочувствие может и долгое сидение, продолжила врач. Неподвижная поза способствует скоплению газов в левых отделах кишечника и усиливает ощущение вздутия.

Наконец, по словам Головчанской, вздутие может возникать при приеме некоторых лекарств. Например, антибиотики на время могут повышать вероятность развития этой проблемы из-за влияния на кишечную флору. Такой же эффект у некоторых пациентов появляется после приема сахароснижающего препарата метформина, добавила доктор.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала, какие продукты вызывают метеоризм. По ее словам, все виды капусты приводят к скоплению газов в животе.