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Ученый объяснил, как баня помогает организму бороться со старением

Московский Комсомолециещё 1

Русская баня способствует поддержанию здоровья клеток и помогает организму противостоять возрастным изменениям благодаря естественным защитным механизмам. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник одного из российских вузов Валерий Литвинов.

Ученый объяснил, как русская баня помогает организму бороться со старением
© Unsplash

По его словам, влажный пар и высокая температура вызывают в организме реакцию на тепловой стресс. В ответ запускаются процессы, которые при регулярном и правильном посещении бани способствуют тренировке сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Литвинов отметил, что речь идет не о быстром косметическом эффекте, а о долгосрочной поддержке здоровья. По его словам, тепло активирует аутофагию — механизм очистки клеток от поврежденных элементов. Одновременно организм начинает вырабатывать антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений, связанных со стрессом и воспалительными процессами.

Специалист подчеркнул, что посещать баню следует с учетом состояния здоровья. Он предупредил, что резкий переход из парной в холодный бассейн способен вызвать опасный скачок давления.

Эксперт перечислил состояния, при которых баня противопоказана. В этот список входят недавно перенесенные инфаркт или инсульт, ишемическая болезнь сердца, выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь II–III степени, тромбофлебит, острые инфекции с температурой, эпилепсия, тяжелые психические расстройства и онкологические заболевания. Кроме того, он призвал отказаться от посещения бани в состоянии алкогольного опьянения из-за повышенного риска тяжелых осложнений.

При отсутствии противопоказаний оптимальной считается частота посещения один-два раза в неделю. Продолжительность одного захода должна составлять 5–10 минут, перерыв между ними — 5–10 минут, а общее время пребывания в бане не рекомендуется увеличивать более чем до 20–30 минут. Перед посещением специалист советует выпить стакан воды и отказаться от тяжелой пищи за 1,5–2 часа. При появлении головокружения, тошноты, резкой слабости или нарушений пульса необходимо немедленно покинуть парную.