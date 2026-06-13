Ученый объяснил, как русская баня помогает организму бороться со старением

Русская баня способствует поддержанию здоровья клеток и помогает организму противостоять возрастным изменениям благодаря естественным защитным механизмам. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник одного из российских вузов Валерий Литвинов.

По его словам, влажный пар и высокая температура вызывают в организме реакцию на тепловой стресс. В ответ запускаются процессы, которые при регулярном и правильном посещении бани способствуют тренировке сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Литвинов отметил, что речь идет не о быстром косметическом эффекте, а о долгосрочной поддержке здоровья. По его словам, тепло активирует аутофагию — механизм очистки клеток от поврежденных элементов. Одновременно организм начинает вырабатывать антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений, связанных со стрессом и воспалительными процессами.

Специалист подчеркнул, что посещать баню следует с учетом состояния здоровья. Он предупредил, что резкий переход из парной в холодный бассейн способен вызвать опасный скачок давления.

Эксперт перечислил состояния, при которых баня противопоказана. В этот список входят недавно перенесенные инфаркт или инсульт, ишемическая болезнь сердца, выраженный атеросклероз, гипертоническая болезнь II–III степени, тромбофлебит, острые инфекции с температурой, эпилепсия, тяжелые психические расстройства и онкологические заболевания. Кроме того, он призвал отказаться от посещения бани в состоянии алкогольного опьянения из-за повышенного риска тяжелых осложнений.

При отсутствии противопоказаний оптимальной считается частота посещения один-два раза в неделю. Продолжительность одного захода должна составлять 5–10 минут, перерыв между ними — 5–10 минут, а общее время пребывания в бане не рекомендуется увеличивать более чем до 20–30 минут. Перед посещением специалист советует выпить стакан воды и отказаться от тяжелой пищи за 1,5–2 часа. При появлении головокружения, тошноты, резкой слабости или нарушений пульса необходимо немедленно покинуть парную.