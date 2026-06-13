Роспотребнадзор напомнил о правилах дезинфекции и личной гигиены в бассейнах

Санитарные инспекторы и профильные медицинские специалисты составили перечень обязательных гигиенических процедур для любителей плавания. Нарушение этих правил не только ухудшает состояние искусственных водоемов, но и создает прямую угрозу для здоровья посетителей спортивных комплексов.

© runews24.ru

Представители пресс-службы Роспотребнадзора 13 июня распространили рекомендации, согласно которым перед входом в чашу бассейна необходимо тщательно мыться с мылом и мочалкой, а также полностью отказаться от использования любых кремов.

По данным ведомства, визиты в аквазону строго запрещены при наличии симптомов гриппа, простуды, открытых ран или кожных инфекций. После завершения тренировки эксперты советуют повторно ополоснуться и увлажнить кожу для защиты от воздействия хлора.

Вопросы безопасности водных объектов ранее комментировали и другие специалисты. Так, 19 мая совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов перечислил признаки скрытых проблем с очисткой, среди которых числятся резкий химический запах, пена, помутнение и скользкие поручни.

Также врач-дерматолог Татьяна Егорова успокоила общественность, заявив, что растительность на теле и лице мужчин не ухудшает эпидемиологическую ситуацию в бассейне при условии стандартного обеззараживания.