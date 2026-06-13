В чем польза и вред сырых овощей

Когда на приеме врач начинает разбирать рацион пациента, испытывающего проблемы с пищеварением, выясняется, что "неожиданную реакцию" организма вызывают сырые овощи. Почему, объяснил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

"Есть один продукт, который почти всегда вызывает удивление. Сырой овощ в нашем восприятии - полезный, легкий, диетический продукт. Казалось бы, такая пища точно не должна вызывать никаких проблем", - отметил он.

Однако на деле человек съедает салат из свежей капусты или блюдо с большим количеством зелени и у него появляются вздутие, урчание и ощущение тяжести. Иногда и более тревожные симптомы.

Сырые овощи содержат много клетчатки, и для кишечника это довольно активная нагрузка, уточнил врач. Тот же салат не воспринимается как тяжелая еда. Но по факту это большая порция сырой клетчатки.

"Она требует активной работы кишечника и ферментации. Не всем людям одинаково хорошо подходят именно сырые продукты", - добавил Рустем Садыков.

Тушеная или запеченная еда иной раз гораздо лучше переносится, отметил врач в своем ТГ-канале.