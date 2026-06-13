Как хронический стресс вызывает выпадение волос

Хронический стресс нарушает кровоснабжение волосяных луковиц, что ведёт к выпадению волос, рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Об этом Литвинов сообщил РИА Новости.

По его словам, длительное нервное напряжение напрямую сказывается на состоянии кожи головы. Организм перераспределяет ресурсы, из-за чего волосяные фолликулы недополучают питание.

«Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что провоцирует выпадение волос», — рассказал учёный.

Аналогичная ситуация наблюдается при инфекционных заболеваниях. Косметологические процедуры в таком случае излишни — достаточно убрать источник стресса, наладить питание и увеличить физическую активность.

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