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Врач Литвинов объяснил, как хронический стресс вызывает выпадение волос

RT на русском

Хронический стресс нарушает кровоснабжение волосяных луковиц, что ведёт к выпадению волос, рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Как хронический стресс вызывает выпадение волос
© РИА Новости

Об этом Литвинов сообщил РИА Новости.

По его словам, длительное нервное напряжение напрямую сказывается на состоянии кожи головы. Организм перераспределяет ресурсы, из-за чего волосяные фолликулы недополучают питание.

«Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что провоцирует выпадение волос», — рассказал учёный.

Аналогичная ситуация наблюдается при инфекционных заболеваниях. Косметологические процедуры в таком случае излишни — достаточно убрать источник стресса, наладить питание и увеличить физическую активность.

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