Врач назвал опасность завтрака по-французски и по-итальянски

Кофе натощак, который любят пить французы и итальянцы, является неправильным и опасным выбором с утра.

«Итальянская кухня. Казалось бы, пицца, паста, лазанья — вкусно, калорийно, но не так уж вредно. Однако есть один неожиданный факт. В Италии очень любят крепкий чёрный кофе, и двойной эспрессо на завтрак — это норма жизни. Итальянцы даже американо не пьют, называют его «грязной водой». А крепкий чёрный кофе без молока, особенно натощак, — это очень серьёзный удар по кишечнику, печени и поджелудочной железе. За счёт спазма протоков он вызывает сильный синдром раздражённого кишечника. Когда я назначаю диету пациентам, то ставлю кофе, алкоголь и сигареты в один ряд по урону воздействия на желудочно-кишечный тракт», — сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола.

Также опасным является знаменитый французский круассан.

«При выпечке хорошего, добротного круассана используется очень большое количество сливочного масла — порядка 100 граммов на одну штуку, если не ошибаюсь. Если круассан недорогой, то масло там вряд ли качественное, что тоже бьёт по печени. Но даже если масло хорошее, 82,5% жирности — для печени это очень тяжёлый продукт. Плюс высокая калорийность. Классический завтрак «круассан с чашечкой кофе» — на мой взгляд, очень тяжёлый», - отметил врач.

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