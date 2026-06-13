Врачи разрешили спор между сторонниками биде и туалетной бумаги

Ежегодно во всем мире расходуется 42 миллиона тонн туалетной бумаги. Однако пользуются ею далеко не все, некоторые отдают предпочтение влажным салфеткам или биде. По этой причине на просторах сети уже много лет не утихают споры о том, как правильно проводить интимную гигиену после туалета и какой способ лучше. Любители биде обвиняют сторонников туалетной бумаги в том, что они ходят с грязной кожей. А те, в свою очередь, настаивают, что у оппонентов имеются серьезные проблемы с пищеварением, раз им каждый раз необходимо использовать воду. «Лента.ру» разобралась в плюсах и минусах каждого способа очистки интимной зоны.

«Меня поражает, сколько людей отказываются мыть задницы»

На Reddit темы про интимную гигиену после дефекации набирают сотни комментариев. Начинается все обычно с культурного диалога, но из-за слишком разных позиций по этому вопросу заканчивается бурное обсуждение нередко оскорблениями. Так, пользователи форума, предпочитающие туалетную бумагу, приводят следующие аргументы:

«Я хожу в туалет по-большому как минимум три раза в день и сомневаюсь, что постоянная влажность в интимной зоне после биде полезна для здоровья», — squirrels33, пользователь Reddit.

«Здоровый стул оставляет задний проход довольно чистым. Если же ваш задний проход сильно загрязнен и требует мытья после каждого опорожнения кишечника, то, возможно, вам следует изменить рацион питания», — gepinniw, пользователь Reddit.

«Я понимаю привлекательность биде, но я также не хочу, чтобы фекалии разбрызгивались по моей промежности и мошонке. При вытирании я это контролирую. А с биде есть контроль?» — krillansavillan, пользователь Reddit.

Фото: Lenta.ru

Сторонники биде, в свою очередь, убеждены, что не стоит использовать туалетную бумагу, поскольку это негигиенично. Фекалии, по их мнению, просто размазываются и засыхают, поэтому человек ходит грязным.

«Меня поражает, сколько людей отказываются мыть свои задницы», — circus_bear_MrSmith, пользователь Reddit.

«Использовать только сухую бумагу, чтобы просто размазать эту гадость, отвратительно», — ghfdghjkhg, пользователь Reddit.

«Можете и дальше использовать горсти бумаги для своих засохших задниц. Вы все мерзавцы», — пользователь Reddit.

Иногда в жарких спорах рождаются довольно странные аналогии. К примеру, пользователь Reddit под псевдонимом xanthrex сравнил использование туалетной бумаги с очисткой ворсистого ковра от арахисового масла. Еще один участник сообщества под ником beefbef заявил, что не хочет, чтобы из-за туалетной бумаги его анус стал похож на губы американской звезды Ким Кардашьян.

Что же не так с туалетной бумагой?

Врач Роуз Джордж утверждает, что туалетная бумага не может полностью очистить кожу после дефекации.

«Вы же не пользуетесь сухим полотенцем вместо того, чтобы принимать душ, так почему вы думаете, что кусок сухой бумаги вас очистит?» — задала она вопрос.

Роуз добавила, что такой метод не подходит людям, у которых есть геморрой и другие заболевания этой области. Туалетная бумага только усугубит течение болезни, подчеркнула врач.

Проктолог Василий Гаврилов в беседе с «Лентой.ру» добавил, что плохая гигиена может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Самое простое, что может возникнуть, — воспаление кожи промежности, то есть перианальный дерматит. Плохая гигиена также является причиной гнойных заболеваний прямой кишки. Иногда она приводит к появлению геморроя, но чаще всего усугубляет симптомы этого заболевания, такие как зуд, жжение и мокнутие

Если у человека есть анальная трещина, то, по словам доктора Гаврилова, ее сложно залечить в условиях постоянного присутствия загрязнения

Более тщательное орудование бумагой тоже не поможет. Дерматолог Кертис Эсбери предупредила, что слишком активное очищение может привести к так называемому синдрому отполированного ануса — зуду и раздражению в этой области.

Как правильно пользоваться туалетной бумагой?

Как отметила гастроэнтеролог Триша Пашрича, чтобы не навредить здоровью, лучше отдавать предпочтение не однослойной, а как минимум двухслойной туалетной бумаге.

«Меня очень беспокоит то, что люди используют однослойную туалетную бумагу. Этот тип бумаги более тонкий и дешевый, он легко рвется и обеспечивает минимальную защиту от бактерий», — пояснила она.

Фото: Lenta.ru

Доктор Эван Голдштейн порекомендовал не вытирать анус, а промакивать его, будто человек удаляет пятно с тканевого дивана, — это поможет избежать раздражения. Кроме того, он посоветовал подтираться стоя в полуприседе. Так уменьшается приток крови к анусу, поэтому минимизируется давление на него и, следовательно, предотвращается раздражение, объяснил он.

Как отметил врач Май Вьен Фуонг, после дефекации необходимо подтереться всего два-три раза.

Каждый человек время от времени может использовать больше туалетной бумаги, но если это происходит постоянно, то стоит проверить состояние ЖКТ

В разговоре с «Лентой.ру» колопроктолог Татьяна Гаврилова подтвердила, что необходимость использовать много туалетной бумаги косвенно указывает на проблемы с пищеварением. Например, у человека могут быть такие заболевания, как синдром раздраженного кишечника или стеаторея — состояние, при котором со стулом выводится избыточное количество жира.

По словам врача, в норме оформленный кал при выходе не пачкает стенки ануса и кожу вокруг него. Кроме того, необходимость многократно подтираться свидетельствует о неправильном рационе, в том числе о недостатке клетчатки и воды, добавила Гаврилова. В этом случае она посоветовала отдать предпочтение подмыванию.

Чем вредят влажные салфетки и биде?

Как отметил хирург Винисиус Ласерда, использование влажных салфеток допускается, но не постоянно, а, например, когда человек сходил в туалет вне дома. У влажных салфеток два основных минуса.

Во-первых, по словам доктора, некоторые компоненты в их составе могут вызвать аллергическую реакцию, раздражение и нарушение микрофлоры. Во-вторых, как рассказал врач Лопес Эрас, влажные салфетки забивают канализацию и не разлагаются на протяжении долгого времени, поэтому их нельзя смывать в унитаз.

Ласерда посоветовал альтернативу — влажную туалетную бумагу.

«Влажная туалетная бумага лучше сухой для удаления микроскопических загрязнений. Кроме того, поскольку в анальном отверстии много мелких волосков, предпочтительнее использовать влажную туалетную бумагу, чтобы избежать раздражения кожи», — отметил он.

Влажные салфетки необходимо выбирать тщательно. Доктор Фуонг призвал искать влажные салфетки без запаха, предназначенные для чувствительной кожи, чтобы минимизировать риск побочных реакций

Фото: Lenta.ru

Свои минусы есть и у биде. Как считает доктор Шон Ри, этот метод может представлять серьезную опасность для женского здоровья, если неправильно его использовать.

«Струя воды из биде должна течь спереди назад, как и при вытирании туалетной бумагой, чтобы предотвратить попадание остатков фекалий в уретру и влагалище», — пояснил медик.

В противном случае могут возникнуть инфекции мочевыводящих путей, бактериальный вагиноз и другие заболевания. Кроме того, биде требует тщательного технического обслуживания, чтобы в нем не размножались патогены, добавил Ри.

При этом врач отметил, что вода, в отличие от туалетной бумаги, не приводит к раздражению в чувствительных зонах. Он добавил, что биде идеально подходит людям, у которых ограничен диапазон движений, к примеру, из-за артрита, нервно-мышечных заболеваний или различных травм, отметил врач.

А что насчет гигиены после мочеиспускания?

Дерматолог Кристофер Банкер призвал мужчин мочиться с полностью оттянутой крайней плотью. После опорожнения мочевого пузыря необходимо несколько раз осторожно сжать половой член, чтобы вытолкнуть остатки мочи. Затем важно просушить эту область туалетной бумагой. Врач предупредил, что остатки мочи создают теплую и влажную среду под крайней плотью, которая провоцирует размножение бактерий и грибков, вызывающих различные заболевания.

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» токсиколог компании ICDMC Михаил Кутушов, если мужчина периодически сталкивается с тем, что последняя капля мочи попадает на нижнее белье, то у него можно заподозрить проблемы с мышцами тазового дна. Тогда на помощь придут простые упражнения для их тренировки, обнадежил врач.

Однако если капли мочи на нижнем белье остаются регулярно, а у мужчины присутствует ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря или боль, ему необходимо показаться врачу. Причиной этой проблемы могут быть различные заболевания, в том числе простатит и аденома простаты

Женщинам, рассказала гинеколог Индраяни Салунке, чтобы удалить остатки мочи, достаточно промокнуть интимную зону туалетной бумагой. Важно делать это аккуратно, поскольку интенсивное и быстрое трение может привести к жжению и боли. Если использовать только биде, интимная зона останется влажной, поэтому там начнут размножаться бактерии, подчеркнула специалистка.

Наиболее эффективная очистка достигается за счет комбинирования этих двух методов, добавила она. По словам Салунке, сначала можно воспользоваться водой, а потом промокнуть кожу туалетной бумагой, чтобы устранить влажность. Гинеколог Ольга Уланкина призвала отказаться от мыла после посещения туалета. В противном случае из-за нарушения баланса микрофлоры могут возникнуть сухость, раздражение, микротрещины и воспалительные процессы, предупредила она.