Медики рассказали, как защититься от солнечных ожогов летом

Уровень ультрафиолетового излучения достигает максимума в период с 11 часов утра до 16 часов, предупреждают специалисты.

Солнечные ожоги, которые можно получить в это время, не только вызывают покраснение кожи, но и повреждают клетки, повышая риск развития рака кожи, включая меланому. Особенно уязвимыми остаются открытые участки тела — нос, уши, линия роста волос, кожа вокруг глаз и губ, на которые люди часто забывают наносить солнцезащитный крем.

Как пояснили специалисты, даже один сильный солнечный ожог в детстве или подростковом возрасте может более чем вдвое увеличить риск развития меланомы в будущем. Несколько серьёзных ожогов в течение жизни также повышают вероятность возникновения онкологических заболеваний кожи.

Для защиты от ультрафиолета врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в часы пиковой активности, пользоваться солнцезащитными средствами, носить одежду, закрывающую кожу, а также шляпы или панамы с широкими полями, которые лучше защищают лицо и уши.