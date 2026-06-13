Вредны ли на самом деле кондиционеры

Врач-терапевт Олег Абакумов объяснил, что бояться кондиционеров как главной причины простуды не стоит. На самом деле заболеваемость вызывают вирусы, а не холодный поток. Кондиционер способен лишь временно снизить защитные свойства слизистых оболочек, если возбудитель уже попал в организм — в этом случае техника выступает «пусковым крючком», но никак не первопричиной болезни.

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Гораздо более реальная опасность от прямого обдува — это не простуда, а миозит. Так называют воспаление мышечной ткани, которое возникает из-за спазма сосудов под действием холода.

Спать с включённым кондиционером не только можно, но и полезно, если соблюдать несколько условий. Температура в комнате не должна опускаться ниже 22 градусов, поток воздуха направляют вверх или в сторону, вентилятор ставят на минимальную мощность, а при необходимости включают увлажнение. Прохлада улучшает качество сна и даже помогает укреплять иммунитет.

Чтобы пользоваться климат-техникой безопасно, Абакумов советует избегать резких перепадов температур: разница с уличной не должна превышать 5–7 градусов. Также важно регулярно обслуживать устройство — мыть или менять фильтры каждые 2–3 недели и раз в год проводить профессиональную чистку. Кондиционер сильно пересушивает воздух, поэтому влажность в помещении нужно держать на уровне 40–60% с помощью увлажнителя или просто открытых ёмкостей с водой. Кроме того, каждые 2–3 часа необходимо проветривать комнату, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.