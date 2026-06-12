В чем опасность мороженого летом

Главное лакомство в летнюю жару - мороженое. Однако оно не только дарит прохладу, но и несет некоторую опасность, рассказала диетолог София Кованова.

Мороженое вызывает замедленную реакцию организма, поскольку сочетание сахара и жиров резко поднимает сахар в крови, который всего через час падает, пояснила врач в беседе с aif.ru.

"Побочное действие - пару дней будет хотеться много и всего. Обусловлено это ответной реакцией организма на скачки сахара в крови", - уточнила Кованова.

Еще один минус мороженого - оно провоцирует холодовую боль и спазм сосудов неба, добавила специалист. Чтобы избавиться от этого, нужно прижать язык к небу.