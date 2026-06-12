Замедляет старение, но вызывает судороги: чем полезна и вредна шелковица

Шелковица — это сладкая и сочная ягода, которая растет на деревьях семейства тутовых. Внешне она напоминает малину или ежевику, но имеет более продолговатую форму и нежную мякоть. В России сезон сбора длится с середины июля по сентябрь, а из-за хрупкости плодов встретить свежую ягоду в магазинах можно нечасто. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой о пользе и вреде шелковицы.

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По ее словам, шелковица (или тутовник) — это вкусная и полезная ягода, которая является настоящим кладезем витаминов и минералов.

— В ее состав входят витамины А, С, К и группы В, а также железо, калий, магний, кальций, кремний и марганец. Кроме того, эти ягоды богаты клетчаткой, антиоксидантами и антоцианами, — сказала она.

Польза для организма

Эксперт отметила, что благодаря такому богатому составу шелковица оказывает комплексное положительное воздействие на здоровье:

замедляет старение. Высокое содержание антиоксидантов помогает организму бороться с окислительным стрессом, замедляет процессы старения и снижает риски развития онкологических заболеваний и атеросклероза;

Высокое содержание антиоксидантов помогает организму бороться с окислительным стрессом, замедляет процессы старения и снижает риски развития онкологических заболеваний и атеросклероза; поддерживает кровеносную систему. Ягоды рекомендуется употреблять при анемии благодаря сочетанию железа и витамина С. Магний расслабляет сердечную мышцу, поддерживая здоровье сердца, а калий регулирует водно-солевой баланс;.

Ягоды рекомендуется употреблять при анемии благодаря сочетанию железа и витамина С. Магний расслабляет сердечную мышцу, поддерживая здоровье сердца, а калий регулирует водно-солевой баланс;. улучшает пищеварение. Клетчатка в составе ягод благотворно влияет на работу кишечника и способствует нормализации уровня глюкозы в крови.

Возможный вред и противопоказания

Диетолог предупредила, что, несмотря на пользу, существуют ограничения и меры предосторожности при включении в рацион шелковицы:

употребление большого количества ягод может вызвать слабительный эффект;

потребление натощак способно спровоцировать дискомфорт в желудке;

недозревшая шелковица может вызывать тошноту и даже судороги;

как и любой продукт, шелковица может вызывать индивидуальную непереносимость и аллергические реакции.

«С осторожностью следует есть шелковицу людям, которые принимают препараты для снижения сахара в крови или для коррекции высокого уровня мочевой кислоты, так как она может влиять на их действие. Также маленьким детям не рекомендуется давать шелковицу до двух лет из-за риска аллергии», — говорит Русакова.

Нормы потребления и калорийность

Специалист напомнила, что рекомендуемая суточная норма составляет 150–200 граммов свежих ягод.

«Порция сушеной шелковицы должна быть меньше — около 30–40 граммов, так как сушеные плоды значительно калорийнее свежих», — сообщила она.

Правила выбора и хранения

По ее мнению, чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбирать и хранить ягоды:

отдавайте предпочтение целым, спелым плодам без повреждений;

избегайте недозревших и перезревших экземпляров;

свежие ягоды хранятся в плотно закрытом контейнере два–три дня;

для длительного хранения промойте и просушите ягоды, разложите в один слой и заморозьте. После этого переложите в герметичную тару. В таком виде они могут храниться до шести месяцев;

сушеную или сублимированную шелковицу хранят в прохладном месте до года.

Куда добавлять

Диетолог объяснила, что шелковица универсальна в кулинарии. Ее употребляют целиком вместе с зелеными хвостиками.

«Ягоды отлично подходят для добавления в салаты, смузи, йогурты, мюсли и каши. Из нее готовят варенье, джемы, желе, компоты и различные напитки. Также она служит прекрасной начинкой для пирогов, основой для мороженого и традиционных сладостей вроде чурчхелы. Сушеную шелковицу добавляют в муку для выпечки или используют в соусах к мясу и десертам», — заключила Русакова.

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