Врач рассказала, как выбирать фрукты и овощи, чтобы не отравиться

Отравиться можно даже из-за свежих фруктов, поэтому лучше воздержаться от покупки треснутых или разрезанных плодов, особенно арбузов и дынь. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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Во время сбора, перевозки и хранения фруктов на их поверхность попадают кишечная палочка, листерия и сальмонелла, поэтому повреждения и трещины на кожице открывают им доступ к мякоти, пояснила эксперт в беседе с RT.

"Плохо вымытые фрукты - одна из типичных причин летних кишечных инфекций", - предупредила Кашух.

Угрозу также несут плесневые грибы и микотоксины, которые они выделяют, добавила она. К примеру, патулин, который встречается в подпорченных яблоках, персиках и грушах. Эти токсины не разрушаются при нагревании, а потому обрезать испорченную часть, а остальное пустить на варенье - плохая идея.

Однако защититься от большинства опасностей можно. Для этого необходимо мыть фрукты под проточной водой, а плоды, имеющие плотную кожицу, - дополнительно тереть мягкой щеткой.

"Арбузы и дыни стоит мыть с мылом перед нарезкой, избегать поврежденных и подгнивших плодов и отдавать предпочтение местным сезонным фруктам, которым не требуются долгая транспортировка и избыточная химическая обработка", - порекомендовала собеседница издания.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.