Почему небольшой белковый перекус вечером может снизить сахар утром

Многие уверены: чтобы утром сахар был в норме, вечером лучше вообще ничего не есть. Но на практике все не так однозначно. Эндокринологи все чаще говорят о другом механизме: иногда именно длинный ночной перерыв заставляет организм самостоятельно поднимать уровень глюкозы.

Пока мы спим, телу все равно нужна энергия — для сердца, дыхания, работы мозга. Если после ужина проходит 8–12 часов без поступления пищи, в дело включается печень. Она начинает вырабатывать глюкозу из внутренних запасов — этот процесс называется глюконеогенезом, отмечает нутрициолог Игорь Ботоговский в своем блоге.

Для здорового организма это нормальный защитный механизм. Но если чувствительность к инсулину уже снижена, печень может перестараться и выбросить в кровь больше сахара, чем требуется. В итоге утром человек получает неожиданно высокий показатель натощак — даже если вечером ничего «запрещенного» не ел.

Интересно, что идея вечернего белкового перекуса получила и научные объяснения. В одном исследовании ученые изучали влияние ночного приема сывороточного протеина и обнаружили неожиданный эффект: после такого эксперимента утренний ответ организма на завтрак оказался даже выше ожидаемого. Но здесь важная деталь — речь шла о промышленном протеине, принятом среди ночи, а не о привычной еде.

Почему это может работать? Во-первых, белок переваривается медленно. Аминокислоты поступают постепенно, и печени уже не нужно активно запускать собственное производство сахара.

Во-вторых, белковая пища обычно вызывает более спокойный гормональный ответ по сравнению с быстрыми углеводами. Нет резкого скачка — нет и последующего провала.

Отдельную роль играет так называемый эффект утренней зари — естественный подъем уровня сахара под утро под действием гормонов пробуждения. Если ночью печень уже активно вырабатывала глюкозу, утром этот эффект может стать еще заметнее.

Если обсуждать такой подход с врачом, обычно рассматривают максимально простые варианты позднего перекуса:

одно вареное яйцо;

немного нежирного творога;

небольшой кусок отварной куриной грудки;

немного сыра без лишних добавок.

Важно понимать: речь не идет о полноценном позднем ужине. Идея именно в небольшом количестве белка без хлеба, фруктов, сладостей и других источников быстрых углеводов.

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