Эндокринолог назвала безопасную норму бананов в день

Сколько бананов в день можно съесть без вреда для здоровья? На этот вопрос в беседе с «Чемпионатом» ответила врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.

Один средний банан (около 120 г мякоти) содержит примерно 422 мг калия, 27 г углеводов (из них 14 г — сахара), 3 г клетчатки и около 105 килокалорий. Помимо этого, фрукт богат витаминами B6 и C.

Для здорового взрослого человека безопасной и даже полезной нормой специалист считает 1–2 банана в день.

Главный ограничивающий фактор — калий. Дневная норма этого микроэлемента для взрослого составляет 4700 мг. Два банана дают лишь 844 мг, то есть около 18% от нормы.

«Исследования показывают, что даже после двух бананов подряд уровень калия в крови повышается совсем незначительно — в пределах нормы. Поэтому для людей со здоровыми почками бояться «передозировки» калия не стоит», — отмечает врач.

Осторожность требуется тем, у кого диагностирована хроническая болезнь почек, особенно на тяжёлых стадиях, сопровождающихся повышением калия в крови. В таких случаях бананы действительно попадают в список продуктов, которые лучше ограничить. Однако при ранних стадиях болезни почек отказываться от фруктов, богатых калием, не только не нужно, но и вредно — они защищают сердце и сосуды.

Людям с сахарным диабетом бананы не запрещены, но стоит выбирать чуть недозрелые — в них больше резистентного крахмала и ниже гликемический индекс. Также важно учитывать углеводную нагрузку: один банан — это примерно две хлебные единицы.

Тем, кто контролирует вес, стоит помнить: 2–3 банана дадут уже 200–300 лишних килокалорий, что может стать значительной прибавкой при строгой диете.

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