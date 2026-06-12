Врач рассказал, как правильно слушать музыку в наушниках

Врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин рассказал, как правильно слушать музыку в наушниках.

«Чтобы слушать музыку в наушниках и не навредить себе, соблюдайте правило громкости. Слушайте музыку на громкости не более 60% от максимальной и не более двух часов подряд, после необходимо сделать перерыв минимум на 15-30 минут», – пояснил он РИА Новости.

Горин отметил, что слишком громкая музыка в наушниках очень опасна для слуха и может привести к необратимым последствиям.

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