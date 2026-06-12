Назван лучший способ утолить жажду в жару

Лучший способ утолить жажду во время жары — обычная вода. Об этом РИА Новости сообщил врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алексей Абызов.

«Лучше всего утолять жажду в жару чистой питьевой водой, так как она эффективнее всего восполняет потерю жидкости организмом, что позволяет избежать риска обезвоживания», — пояснил специалист.

Также врач порекомендовал домашние напитки без сахара, например, вода с ягодами, лимоном, мятой или травяные чаи.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола предостерег от употребления такого набирающего популярность в России напитка, как «hard tea» (англ. «крепкий чай»). Мацола заявил, что в подобных «крепких чаях» содержание алкоголя может достигать 10 процентов, в связи с этим их можно считать скрытым провокатором алкоголизма.