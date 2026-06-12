Как избавиться от сухости глаз

Летом жители Волгограда, как и других регионов, часто сталкиваются с неприятными ощущениями в глазах: сухостью, жжением и временным затуманиванием зрения. Как рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова, причина кроется не в том, что зрение портится, а в нарушении стабильности слезной пленки.

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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что, когда защитный слой глаза испаряется слишком быстро, то можно ощущать сухость, жжение и быструю усталость глаз. Врач подчеркнула, что сам по себе симптом сухости не означает серьезной.

«Летом такие жалобы действительно могут усиливаться. Кондиционеры, вентиляторы, поток воздуха в автомобиле, сухой воздух в помещении ускоряют испарение слезы с поверхности глаза. Особенно часто это ощущают люди, которые много работают за компьютером или телефоном. При взгляде на экран человек моргает реже и нередко не полностью закрывает веки при моргании, поэтому поверхность глаза хуже увлажняется», — предупредила она.

Офтальмолог посоветовала, как справиться с сухостью в глазах. Для этого она рекомендует не направлять поток кондиционера или вентилятора в лицо, поддерживать нормальную влажность воздуха дома, делать небольшие перерывы при работе за экраном и чаще осознанно моргать. Также она рекомендует использовать увлажняющие капли без консервантов.

Отдельно врач предостерегла от частого испольного капель от красноты – ведь они могут только усугубить проблему.

В случае если сухость и боль в глазах не проходят и имеют постоянный характер, она советует обратиться к врачу. Особенно это касается тех, кто носит контактные линзы, перенес операцию на глазах, при заболеваниях век и аутоиммунных заболеваниях, а также при постоянной работе за экраном.