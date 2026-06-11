Названы главные причины смертельно опасной болезни

Многие слышали об инсульте, но далеко не все знают, что стоит за развитием этого смертельно опасного заболевания.

Понимание ключевых факторов риска может спасти жизнь. Врач-кардиолог и терапевт, специалист функциональной диагностики Андрей Кондрахин в интервью NEWS.ru раскрыл главные из них.

«Основные причина инсульта – это либо гипертоническая болезнь с резкими повышениями или снижениями давления, либо атеросклероз, который хронически развивается в сосудах головного мозга, постепенно перекрывая бляшкой кровоток», – пояснил медик.

При этом он уточнил, что атеросклероз начинает развиваться ещё с рождения – первые изменения могут проявляться даже на эмбриональном уровне. Однако скорость его прогрессирования у разных людей отличается: у одних процесс идёт активнее, у других – медленнее.

По словам Кондрахина предотвратить угрозу вполне реально – для этого нужно придерживаться несложных правил.