Как понять, что у вас проблемы со стопами

Проблемы со стопами часто развиваются постепенно и на ранних стадиях остаются незамеченными. Между тем ноги ежедневно испытывают значительную нагрузку при ходьбе и беге, а нарушения их функций со временем могут отражаться на состоянии всего опорно-двигательного аппарата.

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Антонина Завадская, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА:

«Расскажу, как понять, что стопам нужна поддержка».

Распространённые проблемы

Одним из наиболее распространённых заболеваний является плоскостопие. При этом нарушении своды стопы постепенно уплощаются, что приводит к изменению биомеханики ходьбы. Со временем такие изменения могут негативно сказываться на состоянии коленных и тазобедренных суставов, а также позвоночника. На фоне плоскостопия нередко развиваются сопутствующие заболевания, включая плантарный фасциит, пяточную шпору, hallux valgus (вальгусную деформацию первого пальца стопы, или «косточку») и другие патологии.

Симптомы

О возможных нарушениях состояния стоп могут свидетельствовать характерные симптомы. Среди них — тяжесть и усталость в ногах к концу дня, а также боль в пятке, особенно резкая и колющая. Игнорировать такие признаки не стоит. Если они возникают регулярно или усиливаются со временем, рекомендуется обратиться к врачу.

Признаки проблем со стопами

Натоптыши

Натоптыши представляют собой участки огрубевшей кожи, которые образуются из-за длительного давления и постоянного трения кожи стоп. Чаще всего они появляются на подушечках стоп и у основания пальцев. Такие изменения нередко сопровождаются дискомфортом, болезненностью и ощущением жжения. Появление натоптышей может указывать на неправильное распределение нагрузки при ходьбе, связанное с плоскостопием или ношением неудобной обуви. Если после смены обуви проблема сохраняется, стоит обратить внимание на состояние сводов стоп и исключить плоскостопие.

Стёртый каблук

При правильной постановке стоп каблук обуви изнашивается равномерно. Если сильнее стирается внешний край, это может свидетельствовать о повышенной нагрузке на наружную часть стопы. Такая особенность походки увеличивает риск растяжений и других травм, а также может способствовать развитию плантарного фасциита. Износ внутренней стороны каблука чаще связан с продольным плоскостопием. В дальнейшем это может стать причиной болей и повышенной нагрузки на голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

Неравномерный износ стелек

Стельки обуви способны многое рассказать о состоянии стоп. Равномерный износ свидетельствует о правильном распределении нагрузки при ходьбе. Если внутренняя часть стельки стирается значительно сильнее, это может быть одним из признаков плоскостопия. Кроме того, заметные потёртости нередко появляются в области переднего отдела стопы — под пальцами, особенно под большим пальцем, а также в зоне пятки. Такие изменения могут указывать на особенности биомеханики стопы и требуют дополнительного внимания.

Тест: проверьте себя

Для самостоятельной проверки можно оценить отпечаток мокрой стопы на бумаге. Если средняя часть стопы отпечатывается почти полностью, а выемка внутреннего свода практически отсутствует, это может свидетельствовать о плоскостопии.

Своевременная диагностика

Нужно помнить, что ни один из перечисленных признаков не позволяет самостоятельно поставить точный диагноз. Для выявления патологий стоп необходимо обратиться к врачу — травматологу-ортопеду — и пройти компьютерную плантографию — обследование, которое включает осмотр и сканирование стоп на плантографе. По результатам обследования специалист может рекомендовать индивидуальные ортопедические стельки, которые поддерживают своды стопы в анатомически правильном положении и способствуют правильному распределению нагрузки при ходьбе.

Также используются ортопедическая обувь, бандажи и другие корректирующие средства. В лечении и профилактике таких патологий стоп, как «косточка» и плантарный фасциит, применяются комплексные подходы: от ортезирования и разгрузочных приспособлений до физиотерапии и медикаментозного лечения.

Регулярная профилактика

Специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние стоп и проходить профилактический осмотр у травматолога-ортопеда не реже двух раз в год — весной и осенью, когда смена обуви может усиливать нагрузку на стопы и провоцировать развитие нарушений. Людям с сахарным диабетом нельзя игнорировать даже незначительные изменения состояния стоп — натоптыши, мозоли и трещины. При синдроме диабетической стопы из-за сниженной чувствительности и нарушения кровоснабжения даже небольшая травма может привести к образованию трофической язвы.