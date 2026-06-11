От гепатита до поражения печени: почему нельзя купаться в цветущих водоемах

Летний отдых у воды может нести скрытые угрозы. В теплой, прогретой солнцем воде начинается активное размножение сине-зеленых водорослей — цианобактерий, что приводит к так называемому цветению водоема. Токсины этих водорослей поражают печень и нервную систему. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, какими заболеваниями можно заразиться во время купания в цветущих водоемах и как это предотвратить.

Чем опасно цветение воды

По ее словам, опасность представляют не сами водоросли, а токсичные вещества, которые выделяют некоторые их виды. Пока активного цветения нет, концентрация ядов ничтожно мала и не представляет угрозы.

Однако при массовом скоплении эти токсины могут вызывать серьезные поражения печени. Важно понимать, что отравление может произойти не только при заглатывании воды, вредные вещества способны проникать в организм и через кожу, — сказала она.

Как рассказала эксперт, помимо токсинов, теплая вода становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Это значительно повышает риск заражения острыми кишечными инфекциями. При случайном попадании воды в рот или нос можно заразиться:

вирусами: ротовирус, энтеровирус, вирусный гепатит А (болезнь Боткина);

бактериями: дизентерия, сальмонеллез;

лептоспирозом — опасной бактериальной инфекцией, поражающей почки и печень.

Кроме того, в стоячих водоемах обитают паразиты, например церкарии, предупредила врач.

Их личинки проникают под кожу, вызывая сильный зуд, аллергические высыпания и раздражение, известное как «зуд купальщика», — говорит Чернышова.

Что делать после купания

Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать простые правила гигиены сразу после выхода из воды, где обитают цианобактерии:

Немедленно ополоснуться. Идеально — под пляжным душем. Если его нет, используйте бутылку с чистой водой.

Сменить одежду. Обязательно вытрите тело насухо полотенцем и переоденьтесь в сухое белье. Категорически нельзя выходить из воды и ложиться загорать мокрым, потому что это дает время бактериям и токсинам впитаться через кожу.

Принять душ дома. Вернувшись домой, примите полноценный душ со средствами гигиены и постирайте купальные принадлежности. Особое внимание уделите местам, где кожа долго остается влажной: между пальцами ног, в складках кожи.

Если вы случайно наглотались воды в таком водоеме, рекомендуется принять сорбенты. При появлении зуда ни в коем случае не расчесывайте кожу, обработайте ее противоаллергическим гелем и обратитесь к врачу, — заключила терапевт.

В жаркую погоду правильное потребление воды становится ключевым фактором для сохранения здоровья и хорошего самочувствия. Организм активно теряет влагу через пот, и ее необходимо восполнять. Однако неправильный подход к питьевому режиму может быть так же опасен, как и обезвоживание, об этом «ВМ» рассказала эксперт.