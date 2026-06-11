Как людям старшего поколения спастись от рака и разрушения костей

Достигнув возраста 80-85 лет, человек сталкивается с новыми вызовами для здоровья, но грамотная профилактика помогает сохранить активность и качество жизни.

Как не пропустить опасные состояния, в интервью NEWS.ru рассказала врач-терапевт Зарема Тен. Специалист, в частности, указала на важность комплексной гериатрической оценки (КГО) – системы тестов, которую проводит гериатр или обученный терапевт.

«КГО позволяет выявить у людей страшего поколения главные гериатрические синдромы, которые часто остаются незамеченными на обычном приёме: риск падений, когнитивные нарушения, депрессию и дефицит питания, – пояснила Тен. – Например, тест «встань и иди»: если на выполнение уходит больше 15 секунд, риск падений высок».

Не менее важен, добавила она, скрининг когнитивных функций. Так, короткий тест Mini Cog (запомнить три слова и нарисовать циферблат часов) помогает вовремя заметить признаки деменции и начать лечение.

Кроме этого, терапевт настоятельно рекомендует сдать базовые анализы крови: общий анализ (выявляет анемию), биохимию с оценкой креатинина и скорости клубочковой фильтрации, проверить глюкозу, витамин В12 и ТТГ. По ситуации – ферритин, витамин D и альбумин.

Также стоит пройти остеоденситометрию (выявляет остеопороз), сделать ЭКГ раз в год и контролировать артериальное давление. Анализ мочи поможет обнаружить скрытые проблемы с почками или признаки опухоли.

Тен напомнила и о вакцинации: прививки от гриппа (ежегодно), пневмококка, столбняка (каждые 10 лет) и опоясывающего лишая защищают ослабленный иммунитет. Если за последние три месяца потеря веса превысила 3 кг, нужна консультация диетолога.