Гастроэнтеролог объяснил, почему не стоит переедать в жару

Опасность летней жары связана не только с обезвоживанием или длительным пребыванием на солнце, но и с обычным перееданием, считает гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова. Об опасности невоздержанности в еде в этот период она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам специалиста, в жаркую погоду организму приходится тратить значительные ресурсы на поддержание нормальной температуры тела. На этом фоне обильные приемы пищи становятся дополнительным стрессом для пищеварительной системы.

«Переваривание большого количества еды требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. В условиях высокой температуры такая нагрузка переносится тяжелее, поэтому после переедания летом люди чаще сталкиваются с чувством тяжести и вздутием живота. Также невоздержанность в еде может привести к сонливости и дискомфорту в области желудка», — пояснила врач.

Кроме того, жаркая погода повышает риск потери жидкости, а переедание может усугубить эту проблему, продолжила Мельникова. На переваривание пищи организму также требуется вода. Особенно это касается жирных, жареных и тяжелых блюд. Если человек недостаточно пьет и при этом переедает, вероятность обезвоживания становится значительно выше.

Доктор добавила, что еще один фактор риска связан с так называемым пищевым термогенезом — процессом выработки тепла во время переваривания пищи. Чем больше съедено, тем активнее организм производит дополнительное тепло.

«Если на улице уже стоит жара, а человек съедает большой и калорийный обед, теплообразование внутри организма возрастает еще сильнее. В результате ухудшается самочувствие, появляется слабость, ощущение перегрева, а в некоторых случаях повышается риск развития теплового удара», — предупредила специалист.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что жара может влиять на пищеварение. По его словам, в летний зной часто отсутствует аппетит и это абсолютно нормально.