Cексолог рассказал, что спасет мужчин от импотенции

Врач-сексолог Екатерина Матвеева раскрыла, какие анализы крови помогут вовремя выявить проблемы с мужской потенцией и не допустить серьёзных последствий для здоровья.

В интервью NEWS.ru она заявила, что в первую очередь необходимо сдать анализ на липидный профиль. Его высокий уровень, пояснила специалист, – тревожный сигнал.

«Смотреть нужно не на общую цифру, а на расклад, – подчеркнула сексолог. – Липопротеины низкой плотности – это «мусор», который застревает в стенках сосудов, закладывая мину в сердце и мозг. Липопротеины высокой плотности – это «уборщики», которые этот мусор вывозят. Триглицерид – показатель того, как много лишнего топлива из сахара и алкоголя курсирует в крови».

Следующий важный этап – исследование уровня инсулина. Хронически высокий показатель может привести к целому ряду проблем. Его хронически высокий уровень, добавила Матвеева, является причиной множества проблем: от увеличения объёма талии и снижения тестостерона до гипертонии и воспалительных процессов.

Также стоит проверить гликированный гемоглобин: он отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.

Особое внимание нужно уделить тестостерону. По словам специалиста, важно оценить не только общий, но и свободный уровень гормона, а также показатель глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ). При высоком ГСПГ активная фракция тестостерона будет слишком низкой – это проявляется упадком сил, депрессией и снижением либидо.