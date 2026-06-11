Эксперт рассказал, чем опасно метро в жаркую погоду

С приходом жаркой погоды нужно не забывать об основных правилах: не носить темную одежду, чаще пить воду, стараться не выходить на улицу с 12:00 до 16:00. Однако тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, нужно быть особенно внимательными во время жары, сказал к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава Федор Евдокимов.

"В жару срабатывают защитные механизмы, включаются механизмы терморегуляции: сосуды расширяются, сердцебиение учащается, усиливается потоотделение. Для здорового человека это естественная реакция, и никакого вреда не принесет. Но у пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или перенесших инфаркт или инсульт, такие изменения могут привести к ухудшению состояния", - передает слова эксперта KP.RU.

Евдокимов также напомнил, что при сердечно-сосудистых заболеваниях нарушается терморегуляция, поэтому люди хуже переносят высокие температуры и в большой степени подвержены тепловому удару и перегреву.

Жара несет множество рисков для здоровья, в том числе увеличивает вероятность тромбозов, провоцирует гипертонический криз, приступ стенокардии или аритмию. Людям с хроническими заболеваниями стоит не только соблюдать стандартные меры безопасности, но также контролировать давление и избегать физической нагрузки в жару.

Кроме того, нужно посоветоваться с врачом по поводу увеличения количества жидкости, так как у некоторых гипертоников могут быть проблемы с почками, что создает определенные ограничения.

Говоря о питании, Евдокимов подчеркнул, что оно должно быть легким. Стоит делать упор на овощи, фрукты, кисломолочные продукты и рыбу.

Эксперт рекомендует измерять артериальное давление 2-3 раза в день и следить за пульсом - он не должен превышать 90-100 ударов в минуту. Также необходимо срочно обратиться к врачу, если появились давящая боль в груди, спутанность сознания, одышка, учащенный или неровный пульс, сильная головная боль, нарушения ритма сердца, предобморочное состояние, резкая слабость и отсутствие мочеиспускания более шести часов.

Причем перегреться можно и в метро из-за духоты в вагоне, предупредил собеседник издания.

"Это может спровоцировать скачки давления, приступ стенокардии или даже инфаркт. Особенно опасна резкая смена температур, например, когда после жары в метро вы заходите в прохладный офис или торговый центр", - добавил Евдокимов.

Для того чтобы избежать теплового удара в метро, он порекомендовал каждые 15-20 минут делать по несколько глотков воды, использовать охлаждающие аксессуары (мини-вентилятор, влажные салфетки или термальную воду), по возможности стоять ближе к вентиляции или дверям вагона и стараться пропускать несколько поездов в часы пик, чтобы не попасть в толпу.