Врачи предупредили об опасности ледяного душа в жару

Ледяная вода не помогает снизить температуру тела в жару, но может навредить здоровью, предупредили специалисты Госпиталя ветеранов войн в Уфе. Об опасности холодного душа в жаркую погоду они рассказали в беседе с UfaTime.ru.

© Lenta.ru

Врачи объяснили, что холодный душ приводит к сужению сосудов, в том числе кожных. Этот процесс препятствует естественному охлаждению организма, и тело не избавляется от избыточного тепла в знойный день. Особенно опасен холодный душ может быть для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты добавили, что при погружении в ледяную воду резко возрастают частота сердечных сокращений и артериальное давление, и холодовой шок может спровоцировать острые сердечно-сосудистые события (вплоть до инфаркта или инсульта) даже у молодых и здоровых людей. Такое жизнеугрожающее состояние может развиться как при температуре воды 2 градуса, так и при 10-15 градусах, заключили врачи.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она предупредила, что при гипертонии кофе способен резко повышать артериальное давление.