Россияне стали покупать сомнительные препараты для улучшения зрения

На смену заряженной через телевизор воде пришли биологически активные добавки (БАДы), обещающие вернуть зрение, предупредили врачи. О том, что россияне начали покупать на маркетплейсах сомнительные препараты в надежде избавиться от очков, рассказал «Ленте.ру» офтальмолог сети «Счастливый взгляд» Николай Щемеров.

По словам врача, БАДы обещают вернуть остроту зрения как в 20 лет, вылечить зуд в глазах, светобоязнь и головные боли, а хвалебные отзывы подтверждают якобы имеющийся эффект, но доверять этому нельзя.

«Однажды пациент принес на прием флакон с прозрачной жидкостью и пестрой этикеткой, где даже не был написан состав, но были обещания вернуть утраченное зрение. Тенденция к самолечению и вера в исцеление набирает обороты», — предупредил Щемеров.

Он назвал такие покупки пустой тратой денег и времени.

Офтальмолог подчеркнул: восстановить зрение без грамотного подхода невозможно. Он объяснил, что обычно в основе таких препаратов находится лютеин — природный антиоксидант, который помогает фильтровать вредное синее световое излучение, защищает ткани от окислительного стресса и связанных с ним повреждений.

«Его можно получить, употребляя в пищу шпинат, брокколи, зелень, или с помощью сертифицированных БАДов. Все это может в комплексе с другими мерами поддержать здоровье глаз и снизить риски ухудшения зрения, но не восстановить его», — рассказал доктор.

Щемеров добавил, что БАДы в онлайн-магазинах часто продают без соответствующей сертификации, без указания реального состава, содержания и концентрации витаминов.

Ранее офтальмолог Михаил Степанов рассказал, как защитить глаза от вреда смартфонов. Он посоветовал при использовании гаджетов делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд.