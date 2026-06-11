Развеян популярный миф о тренировках и сидячей работе

Долгое время в спортивной медицине господствовало представление о том, что регулярные физические нагрузки способны нивелировать вред от сидячего образа жизни. Это исследование ставит под сомнение такую ​​логику — по крайней мере, применительно к сосудам с ногами.

«Многие считают, что физические упражнения могут компенсировать день, проведенный в сидячем положении, — говорит доктор Дерек Киммерли, профессор кинезиологии и старший автор работ. — Но наши результаты показывают, что улучшение самостоятельной аэробной подготовки у себя может не защитить кровеносные сосуды. Физические упражнения важны, но также необходимо прерывать длительные периоды работы за столом, двигаясь».

Что делать с этим знанием

Ученые не предлагают забыть про спортзал — они просто уточняют условия. Тренировки по-прежнему нужны сердцу, обмену веществ, голове в конце концов. Но сосудам ног одних вечерних нагрузок мало, если весь день между ними человек не отрывается от кресла. Важно просто вставать и ходить. Короткая прогулка до кулера, пара минут на ногах между задачами. Сосудам буквально нужно напоминание, что они живые.

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