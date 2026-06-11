Какие привычки повышают риск рака груди

Рак молочной железы занимает первое место среди женских онкозаболеваний в мире и в России. Привычки, действительно повышающие риск развития этой тяжелой болезни, «Ленте.ру» перечислил руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», онколог, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков.

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По словам врача, одной из наиболее опасных привычек остается курение. Табачный дым содержит десятки канцерогенных веществ, способных повреждать клетки организма и провоцировать развитие опухолевых процессов.

«Многие женщины недооценивают влияние курения на риск развития рака молочной железы. Особенно опасным считается длительный стаж курения и начало этой привычки в молодом возрасте. Канцерогены воздействуют на организм системно, а не только на легкие», — объяснил Серяков.

Еще одним значимым фактором онколог назвал регулярное употребление алкоголя. Даже умеренные дозы спиртного способны влиять на гормональный фон, в частности повышать уровень эстрогенов, с которыми связано развитие ряда опухолей груди.

Кроме того, серьезное влияние на риск заболевания оказывает лишний вес и низкая физическая активность. По словам эксперта, жировая ткань участвует в гормональном обмене, а ожирение особенно опасно для женщин после наступления менопаузы.

«Избыточная масса тела — это не только вопрос внешности или нагрузки на сердце. Ожирение напрямую связано с хроническим воспалением и изменением гормонального баланса, что может создавать условия для развития онкологических заболеваний», — подчеркнул онколог.

Среди других факторов риска он выделил хронический стресс, дефицит сна и несбалансированное питание с избытком ультрапереработанных продуктов, трансжиров и быстрых углеводов. Такие привычки могут негативно влиять на обмен веществ и общее состояние организма.

При этом Серяков отметил, что наличие факторов риска не означает обязательное развитие рака. Существенно снизить вероятность заболевания помогают отказ от курения и злоупотребления алкоголем, контроль массы тела, регулярная физическая активность и профилактические обследования.

Ранее Александр Серяков назвал безобидные симптомы рака слизистой оболочки полости рта. Он сообщил, что к ранним симптомам можно отнести долго незаживающие язвочки на слизистой, длительный неприятный запах изо рта, необычные кровотечения в полости рта или из носа.