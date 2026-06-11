Названы продукты, которые чистят сосуды и защищают от тромбов

Чтобы избежать повышенной вязкости крови, которая чревата инфарктом и инсультом, важно включить в рацион определённые продукты. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, для здоровья сосудов особенно полезны свежие овощи, зелень и сезонные ягоды.

«Чёрная смородина и черешня, а также малина, клубника, голубика прекрасно воздействуют на кровоток, состояние сосудов и предупреждение тромбозов», — отметила эксперт.

Кроме того, врач подчеркнула важность белка в рационе. Она рекомендует есть легкоусвояемое мясо птицы, рыбу, а также яйца и молочные продукты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.