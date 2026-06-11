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Врач подсказал простой способ быстро избавиться от отрыжки

Lenta.ru

Врач общей практики Амир Хан подсказал простой способ быстро избавиться от частой отрыжки. Его совет опубликовало издание Daily Mirror.

Назван простой способ быстро избавиться от отрыжки
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По словам специалиста, в некоторых случаях постоянная отрыжка может быть связана не только с расстройством пищеварения, но и с привычкой организма непроизвольно заглатывать воздух. Такое состояние известно как супрагастральная отрыжка и может сохраняться даже после обследований и лечения.

«Мы можем исправить это с помощью простого дыхательного упражнения», — отметил Хан.

Он рекомендовал практиковать диафрагмальное дыхание: во время вдоха через нос должен подниматься живот, а грудная клетка оставаться почти неподвижной. Выполнять упражнение следует по четыре–пять минут несколько раз в день.

При этом врач подчеркнул, что людям старше 55 лет при появлении новой и необъяснимой изжоги или других проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для обследования.

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