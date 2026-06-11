Диетолог раскрыла неожиданную опасность отказа от завтрака

Многие пропускают завтрак, ссылаясь на нехватку времени или желание снизить калорийность рациона. Однако эта привычка может обернуться серьёзными проблемами, предупредила NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

По словам эксперта, регулярный отказ от утреннего приёма пищи приводит к кристаллизации холестерина и образованию камней в желчном пузыре. 80% всех желчных камней — именно холестериновые.

«Когда человек регулярно пропускает завтрак и не даёт утренней желчи излиться, это приводит к кристаллизации холестерина внутри пузыря. Со временем это формирует камни», — объяснила Хохлова.

Особую опасность, подчеркнула диетолог, представляет сочетание редких приёмов пищи с экстремальными диетами или голоданием — риск резко возрастает.

Чтобы избежать таких последствий, врач советует есть три-четыре раза в день, не делать больших перерывов между едой и обязательно завтракать в течение часа после пробуждения.