Что такое карта ЗОЖ и как она помогает избавиться от вредных привычек

Курение остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых, онкологических и легочных заболеваний. Бороться с этой опасной зависимостью помогают врачи. Чем раньше курильщик пройдет обследование, тем больше у него шансов на раннее выявление заболевания. А вовремя начатое лечение - шанс предотвратить тяжелые осложнения. Это касается и других вредных привычек, а также нерационального питания.

Подход - индивидуальный

В Медвежьегорской центральной районной больнице Республики Карелия с этого года работает центр здоровья. За несколько месяцев его посетили более 380 жителей округа.

Главная задача центра - работа с людьми, у которых выявлены факторы риска хронических заболеваний: курение, избыточный вес, низкая физическая активность, нерациональное питание.

Попасть на прием к специалисту можно самостоятельно или по направлению врача. Например, по итогам диспансеризации, которая позволяет своевременно выявить хронические недуги. Специалисты составляют "Карту здорового образа жизни". В ней - полезные советы. Все консультации и обследования бесплатные - по полису ОМС.

Спасительный скрининг

В Новосибирской области с апреля этого года для курильщиков с большим стажем ввели углубленное обследование.

Людей в возрасте от 50 до 75 лет, куривших более 30 лет (в том числе тех, кто бросил менее 15 лет назад), направляют на низкодозную компьютерную томографию органов грудной клетки. Как отметил главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов, этот метод щадящего скрининга дает курильщикам шанс узнать о патологии до появления опасных симптомов.

В прошлом году онкологические заболевания в регионе в 60 процентов случаев выявили на ранних стадиях.

Школа здоровья

В Свердловской области борьбу с последствиями курения ведут сразу на нескольких уровнях.

На базе Центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга открыли "Школу здоровья" для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Это одно из наиболее распространенных последствий многолетнего курения. Болезнь развивается постепенно и долгое время не проявляет себя. Однако при тяжелом течении человеку становится трудно дышать самостоятельно - вплоть до необходимости постоянно использовать кислородный концентратор.

На занятиях в "Школе здоровья" пациентам рассказывают об особенностях заболевания, современных методах лечения и профилактики. Помогают отказаться от курения, обучают дыхательной гимнастике и упражнениям на выносливость. "Школу здоровья" может посещать любой желающий с диагнозом "хроническая обструктивная болезнь легких".

Также в регионе ведут профилактическую и просветительскую работу. Например, в Первоуральске с начала года профилактические осмотры на предприятиях прошли около пяти тысяч человек.

В Камышловском районе на базе Порошинской школы прошла акция "Добро в село". Более 100 педагогов и местных жителей прошли первый этап диспансеризации. В то же время на интерактивных занятиях около 120 подростков узнали о рисках курения вейпов.

Пришел на работу - бросай курить

В Ханты-Мансийском автономном округе борьбу с курением вынесли за пределы поликлиник - на рабочие места.

К корпоративным программам укрепления здоровья подключились уже более 310 организаций, в которых трудится более 61 тысячи человек. Среди инициатив - тематические лекции и конкурсы.

"Мы проводим значительную часть жизни на работе, поэтому важно в это время не забывать о своем здоровье. Работодатели должны максимально использовать возможности для укрепления здоровья своих сотрудников", - считает главный специалист по медицинской профилактике в окружной столице городе Югра Алексей Молостов. Он уверен, что курильщику легче отказаться от вредной привычки в коллективе.

Справка "РГ"

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в 2025 году. Благодаря мерам по популяризации здорового образа жизни число курильщиков в стране продолжает сокращаться. Распространенность курения среди тех, кто старше 15 лет снизилась до 17,73 процента. Целевое значение к 2030 году - 16 процентов.