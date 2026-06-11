Трихолог рассказала, почему спать с мокрыми волосами опасно

Сон с мокрыми волосами — одна из распространённых привычек, которая регулярно приводит людей на приём к трихологу. Почему это вредно и как минимизировать риск, если позднего мытья головы не избежать, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор Волос» Татьяна Гончарова.

Эксперт поясняет: влага делает волосы более эластичными и ослабляет кератиновые связи. Во время сна человек ворочается, трение о подушку приводит к тому, что мокрые пряди растягиваются, ломаются и сильно спутываются. Если это происходит регулярно, волосы истончаются, а длина перестаёт прибавляться из-за постоянной ломкости.

Особенно сильно страдают волосы утром при расчёсывании. На щётке остаётся множество вырванных и сломанных волосков, а те, что выжили, становятся пористыми и хрупкими.

Кроме того, мокрые волосы в сочетании с тёплой подушкой создают идеальную среду для размножения бактерий и грибков. Это повышает риск себорейного дерматита и микозов кожи головы.

Ответ специалиста однозначен: спать с мокрыми волосами нельзя. Но если избежать позднего мытья не получается, Татьяна Гончарова советует хотя бы высушить волосы феном, использовать защитные кремы или спреи, а также спать на подушках из сатина или шёлка — они уменьшают трение. В крайнем случае волосы стоит заплести в свободную косу или мягкий хвост, но ни в коем случае не ложиться с распущенными.

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