Кардиолог назвал причины летнего всплеска гипертонических кризов и инфарктов

В начале лета кардиологи фиксируют традиционный рост обращений пациентов с гипертоническими кризами и нарушениями ритма. Перепады атмосферного давления, температурные «качели» и резкое увеличение физической активности после зимней гиподинамии создают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Врач рассказал, почему в июне сердце работает нестабильно и как избежать опасных состояний, правильно адаптируясь к теплому сезону.

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Врач-кардиолог, к.м.н. Алексей Никитин (ИНВИТРО) рассказал, что количество вызовов скорой помощи по поводу гипертонических кризов и аритмий в теплое время года возрастает в среднем на 20–30% по сравнению с зимними месяцами, из-за чего ургентные кардиологические отделения работают с повышенной нагрузкой. Это связано с наложением нескольких факторов: перестройкой организма с холода на жару и резким ростом физической активности у людей, не уделяющих внимания предварительной подготовке.

Влияние погоды и метеочувствительность

Май и начало июня характеризуются частыми перепадами атмосферного давления и влажности. При понижении температуры воздуха сосуды рефлекторно сужаются для сохранения тепла, что повышает артериальное давление (АД). При потеплении происходит обратный процесс – сосуды расширяются, а давление падает. Такие «качели», способные происходить несколько раз в день, не дают сосудам адаптироваться, приводят к микротравмам их стенок и заставляют сердце работать в нестабильном режиме. Это провоцирует гипертонические кризы, тахикардию, а у пациентов с атеросклеротическими бляшками повышает риск тромбообразования.

Метеочувствительность сегодня признана клиническим феноменом. Особенно от нее страдают люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетативной дисфункцией, у которых снижены компенсаторные механизмы регуляции сосудистого тонуса. Весной и в начале лета из-за увеличения продолжительности светового дня меняется выработка мелатонина и серотонина, что также влияет на тонус сосудов и АД. Наиболее опасными считаются дни прохождения атмосферных фронтов, резких скачков давления и перепадов температур более 8–10 градусов в сутки.

Опасность внезапных физических нагрузок

Дополнительным фактором риска становится внезапная физическая активность. В июне люди массово начинают бегать, ездить на велосипедах и работать на дачных участках. После зимней гиподинамии сердечно-сосудистая система детренирована: сосуды менее эластичны, пульс учащается быстрее, а резервы миокарда снижены.

Резкие интенсивные нагрузки без разминки и постепенного повышения объема ведут к скачкам АД, ишемии миокарда (недостатку кислорода) и даже инфарктам. Это особенно опасно на фоне курения, скрытой гипертонии или повышенного холестерина. Врач рекомендует начинать сезон с обычной ходьбы, увеличивать нагрузку не более чем на 10% в неделю и обязательно делать разминку. Перед началом тренировок, особенно после 40 лет, необходимо проверить состояние сердца.

Скрытые триггеры: витамины, сон и ЖКТ

К перепадам давления и неразумным нагрузкам добавляются и другие факторы:

Сезонный гиповитаминоз. Дефицит витаминов группы В, магния, калия и коэнзима Q10 ухудшает работу сердечной мышцы и проводимость нервных импульсов.

Сбой циркадных ритмов. Ранние рассветы и переход на летнее время сбивают режим сна, что ведет к повышению давления.

Обострение хронических заболеваний. Весенние рецидивы гастрита, язвы или холецистита вызывают боль и воспаление, которые рефлекторно негативно влияют на сердце.

Правила защиты сердца и необходимая диагностика

Чтобы минимизировать риски, специалист рекомендует соблюдать ряд правил:

Контроль АД. Измеряйте давление утром и вечером, особенно в дни смены погоды. При частом превышении показателей 130/80 мм рт. ст. необходимо обратиться к врачу для коррекции терапии.

Прием препаратов. Назначенные гипотензивные или антиаритмические средства нужно принимать строго по схеме.

Дозированные нагрузки. Вместо интенсивного бега начните с 30-минутных прогулок, добавляя по 5–10 минут каждую неделю. Следите за пульсом: он не должен превышать максимальное значение, которое рассчитывается по формуле «170 минус возраст».

Электролитный баланс. Включите в рацион курагу, бананы, гречку, орехи и минеральную воду. При необходимости сдайте анализ на уровень магния и калия.

Для объективной оценки работы сердечно-сосудистой системы и выявления скрытых рисков рекомендуется сдать комплексные анализы: липидный профиль, С-реактивный белок, протромбин, фибриноген и гомоцистеин.

При появлении таких симптомов, как давящие боли за грудиной, одышка при небольшой нагрузке, головокружение, перебои в работе сердца или холодный пот, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Своевременная диагностика и грамотная адаптация к нагрузкам помогут сохранить здоровье и избежать больничных в летний сезон.