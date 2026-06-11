Как не убить колени на грядках

Дачный сезон в самом разгаре, а вместе с ним в поликлиниках выстраиваются очереди из пациентов, которые «переборщили» с нагрузкой на грядках. Боль в спине, «деревянные» колени и прострелы — частая плата за желание успеть все и сразу. Но этих проблем можно избежать, если знать несколько простых правил. О том, как правильно распределять нагрузку, чтобы не «убить» колени, почему низкий стул опаснее, чем кажется, и какая обувь спасет от травм, «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов.

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Первое правило — разминка

Он предупредил: если нагрузка будет чрезмерной, особенно непривычной, то как минимум на следующий день после ударного труда в саду будут болевые ощущения в мышцах. Трудно будет ходить, сгибаться и разгибаться. Чтобы этого избежать — для начала нужно провести небольшую разминку.

— Перед тем как хорошо потрудиться на грядках, важно разменяться: подвигать коленями и руками в стороны, сделать махи ногами, — посоветовал доктор.

Второе правило — «40 на 15»

Также врач рекомендует делать перерывы, чтобы не деревенели мышцы и не застаивалась кровь.

— Не нужно проводить шесть часов подряд у одной грядки. Лучше поработать 40 минут, а потом сделать перерыв на 10–15 минут, в который стоит походить или заняться другими делами, — уточнил остеопат.

По его словам, однообразная деятельность вредна для здоровья. Особенно если речь идет о длительной работе на несколько часов. Человек может стараться выполнить все дела за один день, чтобы потом неделю отдыхать, но в результате получается так, что после дня ударного труда его застигает такая боль, что он не знает, куда себя деть и где лечиться.

Третье правило — брать в огород «помощников»

Для профилактики проблем с коленями можно использовать наколенники, которые позволят снизить нагрузку.Также можно поставить для себя стул на время работ в огороде. Но важно, чтобы он подходил вам по росту, чтобы колени были под углом от 90 до 100 градусов.

— Если использовать слишком низкий стул, то колени будут находиться в остром угле, и это может негативно на них повлиять, — предупредил собеседник «ВМ».

И последнее, но не по важности — обувь

Обувь для работ в саду должна быть удобной, мягкой для амортизации и нескользящей, чтобы не поскользнуться и не получить травму колена, отметил остеопат.

— Всю нагрузку необходимо распределять равномерно, особенно если вы давно не проявляли физической активности. Два часа работы в день вполне достаточно: не нужно работать от зари до зари. Лучше постепенно войти в режим: в первый день выделить на сад час–полтора, во второй — полтора–два и так далее, — заключил Евдокимов.

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