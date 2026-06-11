Названа пища, которую нельзя употреблять в жару

В слишком жаркую погоду лучше отказаться от употребления не только кофе и алкоголя, но и ряда продуктов.

«От жирного, жареного и копченого в жару лучше отказаться, поскольку тяжелая пища увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию», – рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова.

Она рекомендует перейти на воду, зеленый чай, овощи и фрукты, а также зелень. Можно употреблять курицу, рыбу, творог, йогурты.

Ранее «СП» сообщала о том, что немецкая кухня является достаточно тяжелой для ряда органов, прежде всего, для поджелудочной железы.