Выявлены опасные причины пробуждений между двумя и четырьмя часами ночи

Сомнолог Стефани Ромишевски назвала причины досадных пробуждений между двумя и четырьмя часами ночи. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с Metro.

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По словам Ромишевски, причинами подобных пробуждений могут стать тревожность, плохой режим сна, употребление алкоголя, гормональные изменения. Однако существуют и проявляющиеся таким образом опасные состояния и заболевания, предупредила врач. К ним она отнесла депрессию, апноэ, рефлюкс (ГЭРБ), низкий уровень сахара в крови, хронические болевые состояния, такие как артрит, фибромиалгия или периферическая невропатия.

О том, что за пробуждениями кроется заболевание, продолжила она, могут говорить частые позывы к мочеиспусканию ночью при неизменном количестве выпитой жидкости, слабость или головокружение во время пробуждения, головная боль, кашель, болевой синдром или жалобы партнера на храп. Если хотя бы один из этих симптомов сопутствует пробуждению, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула сомнолог.

В свою очередь, если на сон повлиял стресс или плохой режим сна, Ромишевски порекомендовала просыпаться каждый день в одно и то же время утром, регулярно заниматься физическими упражнениями и общаться с близкими днем.

«Нужно дать мозгу понять, что единственной возможностью поспать будет обычное ночное время. Как только мы начинаем подстраивать жизнь под проблемы со сном, мы в конечном итоге усугубляем их», — предупредила она.

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