Почему не стоит часто есть мороженое

Врач‑диетолог Антон Поляков предупредил взрослых о рисках частого употребления мороженого. Причина кроется в возрастном снижении выработки лактазы — фермента, который необходим для переваривания лактозы (молочного сахара), сообщает издание «Абзац медиа.

Специалист пояснил, что у большинства взрослых людей наблюдается дефицит лактазы, из‑за чего мороженое плохо усваивается и может провоцировать проблемы с желудочно‑кишечным трактом. Несрасщепленная лактоза становится питательной средой для патогенной микрофлоры — это способно вызвать рост условно‑патогенных микроорганизмов и привести к неприятным симптомам. Среди возможных последствий — диарейный синдром и изменение консистенции стула.

Поляков особо отметил, что некоторым группам людей мороженое категорически противопоказано. В зону риска входят пациенты с рядом хронических заболеваний. По словам диетолога, от мороженого следует отказаться: людям с нарушениями углеводного обмена; пациентам с инсулинорезистентностью; больным сахарным диабетом 1‑го и 2‑го типа; лицам с лактазной недостаточностью; тем, у кого диагностированы заболевания желудочно‑кишечного тракта; людям, страдающим ожирением.

Врач также коснулся вопроса употребления мороженого детьми. У них выработка лактазы более активна, поэтому в целом продукт переносится лучше. Тем не менее важно соблюдать умеренность: оптимально — не чаще одного раза в неделю. При наличии перечисленных заболеваний мороженое детям также противопоказано.

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