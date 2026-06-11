Эксперт назвал безопасные альтернативы популярным вредным блюдам

Обострение панкреатита может спровоцировать шашлык, жареное мясо, копчености, алкоголь. Особенно если речь идет о праздничном застолье, когда человек одновременно употребляет несколько таких продуктов. Усилить симптомы гастрита и рефлюкса способны острые блюда, тяжелая пища (жирная или на фритюре), алкоголь, поздние плотные ужины.

© Unsplash

Есть ли безопасные альтернативы?

«Конечно есть! Например, жареную свинину можно заменить на запеченную индейку, а жирный свиной шашлык на куриный или из той же индейки. Запеченный картофель гораздо безопаснее картошки-фри, а рыбу можно не пожарить, а запечь или приготовить на пару и тоже будет очень вкусно», — рассказал «Свободной Прессе» врач-гастроэнтеролог Дмитрий Рытько.

Кому особенно важно ограничивать такие блюда

«Для здорового человека эпизодическое употребление условно вредных блюд обычно не представляет опасности. Но при симптомах ГЭРБ или недостаточности поджелудочной железы, они могут усилить проявления заболеваний», - отметил врач.

Ранее новости сообщали, что алкоголь в сочетании с любой жирной или острой закуской крайне опасен для поджелудочной железы.