Диетолог рассказал, чем грозит употребление шпрот

Популярный деликатес — шпроты — может не только ускорять старение организма, но и провоцировать отрыв тромба у людей с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила диетолог Елена Соломатина.

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По словам специалиста, главная проблема шпрот — копчение. Образующиеся при этом бензапирен и акриламид разрушают ткани, вызывают окислительный стресс и раннее старение, а также ассоциированы с сердечно-сосудистыми патологиями и раком.

Кроме того, большое количество соли в шпротах способно резко поднять давление.

«Если у человека сосудистая недостаточность, это может оторвать тромб, спровоцировать аритмию и летальный исход», — предупредила Соломатина.

Чтобы снизить вред, диетолог советует есть шпроты только по большим праздникам и в сочетании с зеленью и цельнозерновым хлебом.