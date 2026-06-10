Эксперт рассказал, как юмор влияет на здоровье

Юмор помогает легче переносить стресс, улучшает социальные навыки и даже повышает толерантность к боли. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Минздрава России Екатерина Щербина.

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По словам специалиста, чувство юмора играет важную роль в социальной и эмоциональной сфере. Оно помогает человеку справляться с напряжёнными ситуациями и смягчает влияние стресса.

«Юмор смягчает связь между стрессовыми жизненными обстоятельствами и психологическим дискомфортом за счёт механизмов социального взаимодействия и когнитивной переоценки. Он улучшает развитие социальных навыков и когнитивной гибкости, что в целом способствует восстановлению психологического здоровья», — пояснила Екатерина Щербина.

Несмотря на положительный эффект, чрезмерный или неконтролируемый смех может быть опасен для людей с определёнными заболеваниями. По словам эксперта, «гомерический» смех способен провоцировать приступы бронхиальной астмы, приводить к ущемлению грыжи, вывиху челюсти, недержанию мочи и даже обморокам. Это связано с повышением внутрибрюшного давления и избытком кислорода.

Смех запускает сразу несколько физиологических механизмов, снижающих болевые ощущения. Он уменьшает выработку кортизола и стимулирует производство эндорфинов.