Врач назвал неожиданный триггер диабета

Врач Зарема Тен назвала неожиданный триггер диабета. Оказывается, риск развития опасного недуга возрастает из-за банального недостатка сна.

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В беседе с NEWS.ru терапевт Зарема Тен отметила, что недосып – это не только разбитое состояние по утрам и темные круги под глазами. Если сна регулярно не хватает, страдает метаболическое здоровье. Исследования показывают, что даже несколько дней недосыпания могут привести к инсулинорезистентности – состоянию, при котором клетки хуже реагируют на инсулин и не могут нормально усваивать глюкозу. В итоге она накапливается в крови, а ее уровень растет, предупредила врач.

При этом развитие сахарного диабета II типа можно предотвратить, если пересмотреть питание, больше двигаться и научиться справляться со стрессом, отметила Тен.

Она добавила, что риск инсулинорезистентности остается очень низким, если ночной сон длится примерно семь часов 18 минут. В то же время, по словам специалиста, вредным может быть не только недостаток сна – меньше шести часов, – но и его избыток, то есть более девяти часов.

«Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. За час до покоя откажитесь от гаджетов, поскольку синий свет экранов подавляет выработку мелатонина», – предупредила медик.

Также она посоветовала перед отдыхом проветрить спальню и принять теплый душ. Во второй половине дня желательно не пить кофеин и алкоголь, а плотный ужин перенести на более раннее время. Последний прием пищи, по словам Тен, должен быть минимум за два-три часа до сна.