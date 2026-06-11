Врач объяснил, чем могут грозить прогулки без обуви

Хождение босиком, особенно на дачных участках и в диких местах, увеличивает риски травм ступней и может привести к смертельно опасным заболеваниям. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил врач общей практики Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, чаще всего люди травмируют ноги, наступая на гвозди, или режутся стеклом. Главная опасность — не в самой ране, а в том, что живёт в земле.

«Столбняк практически не лечится, это смертельное заболевание, — подчеркнул врач. — Спасает только вакцинация. Если прививка не сделана вовремя, после травмы нужно срочно ехать в травмпункт».

Кроме того, в почве содержится множество микроорганизмов, способных вызвать газовую гангрену — быстрое разрушение мышц стопы.

Особое внимание Кондрахин обратил на бешенство. Многие ошибочно полагают, что заразиться можно только через укус.

«Через слюну тоже можно получить бешенство. Животные бывают разные. Вы можете не заметить: кто-то плюнул, слюна, роса. Если место дикое, такая вероятность есть», — объяснил специалист.

Врач не рекомендует ходить босиком там, где нет санитарного контроля.

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