Гастроэнтеролог перечислил критерии безопасных для организма продуктов

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов перечислил в беседе с «Чемпионатом» критерии самых безопасных для организма продуктов. По его словам, к таковым относятся продукты, которые меньше всего загрязняются микроорганизмами, токсинами, химическими примесями и которые правильно хранятся и готовятся. Самые опасные — обычно те, что чаще становятся источником кишечных инфекций, пищевых отравлений или содержат избыток сахара, соли, жира и добавок.

«К наиболее безопасным продуктам обычно относят простые, малообработанные и хорошо контролируемые по качеству продукты: крупы, пастеризованные молочные продукты, чистую бутилированную или кипячёную воду, термически обработанные блюда без долгого хранения. По данным Роскачества, среди более безопасных категорий в исследованиях часто оказывались гречневая крупа, сушки, нерафинированное подсолнечное масло и сметана. Это не значит, что любой такой продукт идеален, но в среднем у них меньше проблем с микробиологией и фальсификацией», — сказал эксперт.

Самыми безопасными также считаются продукты, которые проходят достаточную термическую обработку и не хранятся слишком долго при комнатной температуре. Именно поэтому домашняя еда, приготовленная из свежих ингредиентов и съеденная вовремя, часто безопаснее случайного фастфуда или уличной еды.

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