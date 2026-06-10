Диетолог рассказал, как интервальное голодание влияет на весь организм

Интервальное голодание — это не просто режим питания, а изменение того, как организм управляет энергией, заявила диетолог «СМ-Клиники» Надежда Литвинова-Гразион. О подлинной реакции на чередование периодов приема пищи и полного отказа от нее она рассказала «Ленте.ру».

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Врач объяснила, что в первую очередь при интервальном голодании организм переходит на использование «внутренних запасов». Уже через 8-12 часов после последнего приема пищи снижается уровень инсулина, и тело начинает расходовать гликоген (запасы углеводов), а затем — жир как основной источник энергии, уточнила она.

Параллельно, по словам специалиста, запускается процесс аутофагии — своеобразной «внутренней очистки», при которой клетки перерабатывают поврежденные компоненты. Это способствует обновлению тканей и потенциально снижает риски некоторых заболеваний. Также подобный режим питания помогает в профилактике диабета, так как благодаря ему повышается чувствительность к инсулину.

«Регулярные периоды без еды помогают клеткам эффективнее реагировать на инсулин, что особенно важно при нарушениях углеводного обмена. Дополнительно может увеличиваться уровень гормона роста (HGH), который участвует в сохранении мышечной массы и ускорении использования жировых запасов. Отмечается и рост выработки белка BDNF — нейротрофического фактора, поддерживающего здоровье нейронов и когнитивные функции», — объяснила Литвинова-Гразион.

Среди возможных положительных эффектов она выделила снижение веса за счет общего дефицита калорий, улучшение метаболических процессов и уменьшение уровня хронического воспаления.

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