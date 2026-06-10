Названы факторы риска инфаркта, которые часто игнорируют

Высокое давление, повышенный холестерин, избыток сахара в крови и нарушения пульса могут долгое время протекать незаметно, но при этом существенно повышать риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом изданию The Times of India рассказал врач общей практики больницы KIMS Энси Гнанадев.

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По словам специалиста, одной из самых опасных скрытых угроз остается артериальная гипертония.

«Многие люди годами не подозревают о повышенном давлении, поскольку оно часто не вызывает выраженных симптомов. Однако без лечения гипертония постепенно повреждает сосуды, увеличивает нагрузку на сердце и повышает вероятность инфаркта, инсульта и почечной недостаточности», — предупреждает врач.

Еще одним фактором риска врач назвал высокий уровень холестерина. Это состояние также нередко развивается бессимптомно, но способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые сужают сосуды и ухудшают кровоснабжение сердца.

Кроме того, Гнанадев предупредил об опасности повышенного уровня сахара в крови. По его словам, избыток глюкозы со временем повреждает сосуды и нервные окончания, что увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Специалист также рекомендовал следить за частотой пульса. В норме у большинства взрослых она составляет от 60 до 100 ударов в минуту в состоянии покоя. Слишком редкий или слишком частый пульс может указывать на нарушения работы сердечно-сосудистой системы и требует консультации врача.

По словам Гнанадева, регулярный контроль этих показателей позволяет выявить проблемы на ранней стадии и снизить риск серьезных осложнений, включая инфаркт.