Почему ночью повышается давление и чем это опасно

Люди, у которых ночное давление очень высокое, имеют повышенные риски развития инсульта или инфаркта, – рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог, эксперт портала «Если у вас есть сердце» Елена Ефремова.

Артериальное давление (АД) у здорового человека — не постоянная величина, оно изменяется в течение суток. Днем (в период бодрствования) АД выше, в ночное время (во время сна) – ниже на 10–20% по сравнению с дневными значениями. При нарушении механизмов, обеспечивающих нормальный суточный ритм, АД ночью снижается недостаточно, или даже становится выше дневных значений. Возникает так называемая ночная гипертензия.

«Ночная гипертензия рассматривается как предиктор крайне неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза. По статистике, основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (такие как инфаркт миокарда и инсульт) происходят именно в часы перед пробуждением, и контроль АД в ночное время исключительно важен», — объяснила специалист.

В норме за наш отдых и активность отвечает вегетативная нервная система: днем работает «режим бодрствования», а ночью должен включаться «режим восстановления». В случае, если вегетативная нервная система остается избыточно активной в ночное время — артериальное давление не снижается. Данному процессу способствуют физиологические факторы: задержка жидкости в организме, связанная с избыточным потреблением соли, хронический стресс или плохой сон. Кроме того, с возрастом стенки сосудов теряют эластичность, повышается их жесткость, что препятствует их нормальному расширению и заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой даже во время сна, поддерживая высокое артериальное давление.

Если были замечены эпизоды повышения АД в ночное время, то для своевременной диагностики ночной гипертензии, пациенту необходимо выполнить специальное исследование — суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

«Прибор автоматически измеряет АД в течение суток, в том числе во время сна, позволяя рассчитать средние значения давления и суточные колебания. Результаты оценивает врач, учитывая разные пороговые уровни для постановки диагноза. В лечении ночной гипертензии крайне важно достижение стабильного контроля давления в течение суток», — заметила врач.

Значимую роль в коррекции артериальной гипертензии имеет модификация образа жизни: снижение массы тела, ограничение потребления соли, отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность, гигиена сна. Особенно важно следовать рекомендациям врача по приему медикаментозной терапии: самостоятельная отмена или пропуск приема рекомендованных врачом препаратов могут значимо повысить риск осложнений.