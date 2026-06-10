Диетолог предупредил о вреде частого употребления мороженого

Всемирный день мороженого ежегодно отмечается 10 июня. Без холодного десерта не обходится ни одно лето, однако важно контролировать количество съеденного лакомства из-за его состава, рассказали эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

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Холодный источник удовольствия

День мороженого отмечается в мире 10 июня. Традиция празднования появилась в США, где холодный и сладкий десерт впервые начали продавать массово.

Продукт остается популярным и по сей день, а пользователи Сети охотно делятся оригинальными рецептами мороженого, которое можно приготовить дома. Например, томатное было популярно в СССР в 1970-х годах. Для приготовления понадобится 400 граммов сыра маскарпоне, четыре яичных желтка, 50 граммов сахара, 80 граммов сахарной пудры, шесть помидоров, две ветки базилика, две столовых ложки оливкового масла и морская соль.

Помидоры следует обдать кипятком и очистить от кожицы, разрезать на четвертинки, удалить семена и нарезать мякоть кусочками. Также надо снять листья базилика со стеблей и разрезать пополам. В сотейнике нагреть масло, положить туда помидоры, стебли травы, всыпать соль и сахар. Варить примерно 15 минут, пока масса не станет густой, затем остудить и протереть через сито. Листья базилика следует нарезать, обдать кипятком, а затем сразу охладить. Плюс взбить желтки с сахарной пудрой, добавить маскарпоне, томатную массу и листья базилика, отправить в морозилку.

Также летом можно приготовить шоколадное мороженое c красным перцем. Понадобится 450 миллилитров молока 3,2% жирности, шесть яичных желтков, 60 граммов сахара, 50 граммов молочного шоколада, 180 граммов черного горького шоколада, одна чайная ложка ванильного сахара, одна щепотка красного молотого перца, 150 миллилитров сливок 33–35% жирности и соль.

Молоко, сливки, соль и красный перец нужно соединить в сотейнике, довести до кипения и снять с огня. В отдельной миске взбить желтки с обычным и ванильным сахаром. Влить к ним теплую молочную смесь, продолжая взбивать. Далее нужно переложить смесь в кастрюлю и прогреть до загустения на медленном огне (примерно 10–15 минут), постоянно помешивая, но не доводя до кипения.

Отдельно надо растопить шоколад на водяной бане, ввести в растопленную массу молочную основу, тщательно перемешать и взбить миксером до однородности, после чего дать остыть. Затем нужно переложить готовую смесь в чашу мороженицы и отправить в морозильную камеру до полного застывания.

Для тех, кто не любит молочные продукты, подойдет сорбет из нектарина, банана и цитрусовых. Понадобится 300 граммов нектаринов, 150 граммов банана, один свежий апельсин, по половине лимона и лайма, а также три столовых ложки сахара.

Фрукты надо помыть, извлечь из них косточки и очистить от кожуры. Нектарины и банан нарезать небольшими кусочками, а с лимона и лайма снять цедру при помощи мелкой терки, выжать из плодов сок и смешать с сахаром.

Положить в чашу блендера фрукты вместе с цедрой, соком и сахаром и взбить до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавить еще сахар. Для свежего аромата можно вмешать мяту. Перелить массу в форму и заморозить, а при подаче украсить листиком мяты или цедрой лимона.

Максимум один стаканчик

Мороженое – источник удовольствия и положительных эмоций, однако из-за сочетания трех факторов – холода, жира и сахара – есть его нужно умеренно, рассказала Москве 24 эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова.

«Мороженое из магазина часто содержит большое количество сахара, ароматизаторов и добавок. К тому же оно состоит из муки, жира, молока или сливок, а такое сочетание продуктов считается тяжелым для переваривания».

По словам нутрициолога, мороженое – скорее, десерт исключительно для удовольствия, оно не подходит для ежедневного рациона. Лакомство может вызвать тяжесть в желудке, метеоризм (вздутие живота) и строго противопоказано людям с воспалительными заболеваниями.

«Очень осторожно нужно употреблять этот десерт тем, кто страдает лишним весом и постоянной тягой к сладким продуктам. Иначе можно переесть», – отметила эксперт.

Однако правильно приготовленное блюдо – из качественных молочных продуктов, с минимумом сахара и фруктами – может быть полезным. В среднем молочное мороженое содержит 3–4 граммов белка, 15 граммов жиров, 20–25 углеводов. Из микронутриентов есть калий, фтор, витамин А (жирорастворимый витамин и мощный антиоксидант, необходим для поддержания иммунитета) и витамины группы B (водорастворимые вещества, которые играют ключевую роль в клеточном метаболизме, работе нервной и сердечно-сосудистой систем), а также магний, рассказала специалист.

«Разумным количество мороженого можно считать один стаканчик (порцию) весом примерно 80 граммов для взрослого человека и 50 граммов для ребенка. При этом из-за порой высокого содержания добавленного сахара есть мороженое рекомендуется не каждый день. Одного раза в неделю достаточно».

Ежедневное употребление мороженого, особенно в вечернее время, увеличит нагрузку на пищеварение и на поджелудочную железу.

«Если говорить о полезной альтернативе мороженому, то выбрать условного победителя из-за состава сложно. Например, в сорбете хоть и меньше жиров, но много сахара. Поэтому лучше читать состав на этикетке конкретного продукта и подстраиваться под личные предпочтения», – указала Романова.

В свою очередь, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в беседе с Москвой 24 прокомментировала мифы, связанные с мороженым. Например, она опровергла утверждение, что из-за него можно заболеть ангиной. Употребление холодного десерта может привести к подобным проблемам, если в ротоглотке уже находятся бактерии или вирусы. Мороженое в этом случае может стать спусковым механизмом.

«Большая порция мороженого скорее не про переохлаждение, а про высокую сахарную нагрузку, которая дополнительно подавляет иммунный ответ. Поэтому здоровый человек, съев мороженное, скорее всего, ничего не почувствует, а человек с хроническим тонзиллитом может заболеть».

При этом мороженое действительно портит зубную эмаль из-за низкой температуры и высокого содержания сахара, которое питает бактерии. Безопасной порции сахара для зубов не существует, добавила Игнатикова.

«А если есть мороженое быстро и в жару, то возникает так называемый термический шок. Эмаль и дентин сокращаются и расширяются с разной скоростью, что может привести к микротрещинам», – отметила эксперт.

Также мороженое не стоит есть в сильную жару, а именно – в период с 12:00 до 16:00. Организм расширяет сосуды кожи для охлаждения, а при резком поступлении холодной еды происходит рефлекторный спазм сосудов.

«Это может спровоцировать снижение местного иммунитета, обострение гастрита или панкреатита», – рассказала диетолог.

После употребления мороженое можно запить водой, чтобы смыть остатки сахара со слизистой ротовой полости.

«Намного важнее то, что нельзя запивать мороженое горячим чаем или кофе. Резкий перепад температур во рту и пищеводе может привести к микротрещинам эмали и к спазму пищевода. Кроме того, чередование "холодное/горячее" нарушает перистальтику желудочно-кишечного тракта, может вызвать изжогу или боли в животе».

Врач рекомендовала есть мороженое в тени, медленно, маленькими кусочками, чтобы оно успело подтаять. Тем, кто ищет безопасную альтернативу без сахара и жира, стоит попробовать замороженный банан с клубникой и ложкой греческого йогурта, заключила эксперт.