Любителей горячего душа предупредили о рисках

Врач Ариэль Нуньес предупредила любителей горячего душа, что они могут столкнуться с опасными последствиями для здоровья. О рисках этой процедуры она рассказала изданию Terra.

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По словам Нуньес, горячий душ приводит к пересушиванию кожи. У людей с дерматитом или аллергией повышается риск обострения этих заболеваний. Также горячая вода увеличивает выработку кожного сала на голове. При этом кончики волос, напротив, из-за высоких температур станут сухими, предупредила специалистка.

Кроме того, такая привычка может привести к падению артериального давления из-за расширения кровеносных сосудов, добавила Нуньес. Гипотония обычно проявляется головокружением и слабостью. Среди других последствий горячего душа специалистка выделила появление зуда по всему телу, повреждение естественного кожного барьера и дискомфорт в дыхательных путях из-за большого количества пара.

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